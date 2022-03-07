Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2022 12:00

Торговля между Китаем и США за два месяца текущего года выросла на 12,3%

В январе и феврале 2022 года товарооборот между Китаем и США вырос на 12,3% в годовом исчислении и составил $123,3 млрд, сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможенной статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт Китая в США вышел на уровень $91,5 млрд, увеличившись на 13,8%, китайский импорт американской продукции вырос на 8,3% до $31,77 млрд.

В 2021 году товарооборот китайско-американской торговли вырос по сравнению с 2020 годом на 28,7% и составил $755,6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Блинкен и Ван И обсудили по телефону ситуацию на Украине - госдеп Новые санкции против РФ затронут экономику КНР - советник президента США Китай выступает против санкций в отношении Ирана - глава МИД КНР Госсекретарь США пообещал премьеру Литвы поддержку в противостоянии давлению Китая США готовы дипломатическими средствами не допустить конфликта с Китаем - Блинкен США и ЕС подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az