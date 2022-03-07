Торговля между Китаем и США за два месяца текущего года выросла на 12,3%

В январе и феврале 2022 года товарооборот между Китаем и США вырос на 12,3% в годовом исчислении и составил $123,3 млрд, сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможенной статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт Китая в США вышел на уровень $91,5 млрд, увеличившись на 13,8%, китайский импорт американской продукции вырос на 8,3% до $31,77 млрд.

В 2021 году товарооборот китайско-американской торговли вырос по сравнению с 2020 годом на 28,7% и составил $755,6 млрд.