Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.03.2022 12:15

PwC и KPMG исключают российские подразделения из своих сетей

Российское подразделение международной сети PwC продолжит работу как самостоятельная компания.

Как говорится в заявлении глобальной PwC, в свете конфликта в Украине сеть приняла решение, что у нее «не должно быть компании-члена в России» и, соответственно, PwC Russia должна будет покинуть сеть.

В пресс-релизе PwC в России говорится, что решение о выходе из состава международной сети было принято после переговоров с руководителями глобального офиса. Процесс «расторжения брака» с глобальной сетью будет плавным, говорится в пресс-релизе. «Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы поддержать российских коллег», - сказано также в сообщении. Принципы и правила работы российской фирмы с клиентами останутся неизменными.

PwC в России - это коллектив из 3700 сотрудников с офисами в 11 городах.

Также об исключении российской и белорусской фирм из своей международной сети объявил еще один член глобальной «большой четверки» - KPMG.

«Мы считаем, что вместе с другими глобальными компаниями несем ответственность за то, чтобы отреагировать на продолжающееся военное нападение России на Украину. В результате наши российские и белорусские компании выйдут из сети KPMG. В KPMG работает более 4500 человек в России и Беларуси, многие были частью компании на протяжении десятилетий, и прекращать рабочие отношения с ними - невероятно сложно. Но это решение не связано с ними - это следствие действий правительства России», - говорится в заявлении KPMG.

Deloitte на днях заявляла, что проводит анализ своего присутствия в России, пока о его итогах компания не сообщала. EY в первые дни военной операции осудила действия российских властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АУДИТОРЫ, УХОД


Похожие новости


Путин подписал закон о праве налоговиков запрашивать у аудиторов документы об их клиентах Российские аудиторы осенью посетят Азербайджан с рабочим визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az