PwC и KPMG исключают российские подразделения из своих сетей

Российское подразделение международной сети PwC продолжит работу как самостоятельная компания.
Как говорится в заявлении глобальной PwC, в свете конфликта в Украине сеть приняла решение, что у нее «не должно быть компании-члена в России» и, соответственно, PwC Russia должна будет покинуть сеть.
В пресс-релизе PwC в России говорится, что решение о выходе из состава международной сети было принято после переговоров с руководителями глобального офиса. Процесс «расторжения брака» с глобальной сетью будет плавным, говорится в пресс-релизе. «Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы поддержать российских коллег», - сказано также в сообщении. Принципы и правила работы российской фирмы с клиентами останутся неизменными.
PwC в России - это коллектив из 3700 сотрудников с офисами в 11 городах.
Также об исключении российской и белорусской фирм из своей международной сети объявил еще один член глобальной «большой четверки» - KPMG.
«Мы считаем, что вместе с другими глобальными компаниями несем ответственность за то, чтобы отреагировать на продолжающееся военное нападение России на Украину. В результате наши российские и белорусские компании выйдут из сети KPMG. В KPMG работает более 4500 человек в России и Беларуси, многие были частью компании на протяжении десятилетий, и прекращать рабочие отношения с ними - невероятно сложно. Но это решение не связано с ними - это следствие действий правительства России», - говорится в заявлении KPMG.
Deloitte на днях заявляла, что проводит анализ своего присутствия в России, пока о его итогах компания не сообщала. EY в первые дни военной операции осудила действия российских властей.
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