Экс-министр обороны Афганистана умер в Пакистане

В Пакистане на 72 году жизни от болезни скончался бывший министр обороны Афганистана Шахнаваз Танай, сообщают в понедельник афганские СМИ со ссылкой на родственников бывшего военачальника.

Танай, который обучался военному делу в Кабуле и Москве, с 1988 по 1990 годы возглавлял министерство обороны Афганистана.