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Дальнее зарубежье 07.03.2022 12:30

Экс-министр обороны Афганистана умер в Пакистане

В Пакистане на 72 году жизни от болезни скончался бывший министр обороны Афганистана Шахнаваз Танай, сообщают в понедельник афганские СМИ со ссылкой на родственников бывшего военачальника.

Танай, который обучался военному делу в Кабуле и Москве, с 1988 по 1990 годы возглавлял министерство обороны Афганистана.

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Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, МИНИСТР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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