Литва отказалась перевозить продукцию российского «Металлоинвеста» из-за санкций ЕС

Литовская грузовая компания LTG Cargo приостанавливает перевозки продукции российской металлургической группы «Металлоинвест» в Клайпедский морской порт в связи с санкциями ЕС в отношении России.

Такое решение было принято из-за событий в Украине и новых санкций Европейского союза в отношении России, заявила литовская грузовая компания, входящая в группу «Литовские железные дороги».

LTG также обещает оценить возможные связи других своих клиентов с лицами, попавшими под санкции ЕС и, если такие связи будут установлены, отказать в перевозке такого груза.

В прошлом году LTG Cargo перевезла более 1 млн тонн продукции «Металлоинвеста».