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Дальнее зарубежье 07.03.2022 13:00

Литва отказалась перевозить продукцию российского «Металлоинвеста» из-за санкций ЕС

Литовская грузовая компания LTG Cargo приостанавливает перевозки продукции российской металлургической группы «Металлоинвест» в Клайпедский морской порт в связи с санкциями ЕС в отношении России.

Такое решение было принято из-за событий в Украине и новых санкций Европейского союза в отношении России, заявила литовская грузовая компания, входящая в группу «Литовские железные дороги».

LTG также обещает оценить возможные связи других своих клиентов с лицами, попавшими под санкции ЕС и, если такие связи будут установлены, отказать в перевозке такого груза.

В прошлом году LTG Cargo перевезла более 1 млн тонн продукции «Металлоинвеста».

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Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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