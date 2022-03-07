Истребители НАТО отрабатывают в воздушном пространстве Эстонии полеты на малой высоте

Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) истребители F-16 ВВС Бельгии приступили в понедельник к полетам на малой высоте в воздушном пространстве балтийской республики.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, «полеты будут совершаться до конца недели не ниже 152 метров (500 футов) в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии».

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая операции на малой высоте. Свои зоны выделили и страны Балтии.

Самолеты стран-членов НАТО размещены на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве. Бельгийские ВВС начали миссию в Эстонии 1 декабря, сменив ВВС Италии. Бельгия ранее дважды уже участвовала в подобных миссиях: в 2016 и 2017 годах.