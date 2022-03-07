Цена на газ в Европе взяла новый максимум, преодолев планку в $2700/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник обновила исторический рекорд, взяв планку в $2700 за тысячу кубометров.
Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2704 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2504, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.
Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается понижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля, СПГ и нефти.
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