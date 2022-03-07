Азербайджан намерен расширять связи с ЕС - Алиев

Азербайджан придает большое значение диверсификации сотрудничества с Европейским союзом (ЕС), а также расширению связей и диалога со странами-членами. Об этом в понедельник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании президенту Франции Эмманюэлю Макрону по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Текст документа размещен на сайте главы азербайджанского государства.

«Выражаем уверенность в дальнейшем укреплении этих связей в ближайшие месяцы в рамках председательства вашей страны в Европейском союзе», - написал Алиев.

В своем послании он поблагодарил Макрона за письмо по случаю 30-летия дипотношений между Азербайджаном и Францией, поздравив коллегу и народ Франции с этой знаменательной датой.

Глава государства отметил, что договор о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве, подписанный в 1993 году между Азербайджаном и Францией, определил основные принципы и направление развития двусторонних отношений.

«Азербайджан, оставаясь всегда верным этим принципам, старался наладить равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Францией», - написал Алиев в поздравительном послании.

По словам главы государства, за прошедший период азербайджано-французские связи динамично развивались, наладилось плодотворное сотрудничество, во многих сферах достигнуты хорошие результаты. Сегодня французские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана, в Баку успешно функционируют Французский лицей и Французско-азербайджанский университет, отметил он.

«Хотел бы особо отметить внимание, которое уделяется развитию культурных связей между нашими странами под непосредственным руководством Мехрибан Алиевой», - обратил внимание президент Азербайджана.

«Верю, что развитие нашего взаимовыгодного сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других областях и впредь будет служить благополучию наших народов и стран», - заявил Алиев.

Он отметил, что Азербайджан, где исторически жили вместе и в согласии народы различных цивилизаций, культур и религий, является государством, проводящим независимую политику, основанную на волеизъявлении и интересах народа.

Алиев подчеркнул, что, положив конец оккупации Арменией своих исторических и древних земель, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, выполнив резолюции Совета безопасности ООН.

«Окончание тридцатилетней агрессии создало возможности для сотрудничества в регионе в соответствии с новой геополитической реальностью. В связи с этим открытие транспортно-коммуникационных линий сулит нашему региону большие экономические перспективы», - считает глава азербайджанского государства.

Он полагает, что встреча в четырехстороннем формате и переговоры, инициированные Францией как действующим председателем ЕС, предоставили благоприятную возможность для укрепления доверия в регионе и обеспечения прочного мира и стабильности.

«Азербайджан - сторонник мира. Мы готовы начать переговоры о мирном соглашении с Арменией на основе основополагающих принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ. Подчеркивая важность демонстрации Арменией конструктивной позиции в этом вопросе, надеемся, что Франция поддержит мирную повестку дня в регионе», - написал Алиев.

В настоящее время основной задачей, стоящей перед Азербайджаном, является восстановление территорий, полностью разрушенных в результате многолетней оккупации, продолжил глава государства.

Алиев высоко оценил поддержку Франции в деле разминирования освобожденных территорий и внимание к судьбе азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны.

«Мы высоко ценим оказанную Францией поддержку процесса разминирования наших освобожденных территориях. В то же время мы приветствуем внимание вашей страны к выяснению судьбы около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского конфликта», - написал он.

Алиев добавил, что Азербайджан готов в ближайшее время принять миссию ЮНЕСКО в стране.

«В качестве члена ЮНЕСКО и в соответствии с ее уставом Азербайджан в последние десятилетия неоднократно официально заявлял о намерении принять миссию организации на своей территории. Мы готовы в ближайшее время увидеть миссию ЮНЕСКО в нашей стране, исходя из уважения суверенного права государства-члена», - отметил он.

Р.Керимов