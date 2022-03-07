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Дальнее зарубежье 07.03.2022 13:33

Китай готов способствовать урегулированию украинского кризиса путем переговоров - глава МИД КНР

Китай считает, что украинский кризис должен быть урегулирован путем переговоров и Китай готов играть в этом вопросе конструктивную роль, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Нам необходимы мир и переговоры. Китай проделал определенную работу в этом отношении и поддерживает тесную связь со всеми сторонами», - сказал он на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай «хотел бы, чтобы Россия и Украина как можно скорее договорились о мире, президент Путин ответил положительно», - сказал министр.

Он отметил, что Россия и Украина уже провели два раунда переговоров, «и мы надеемся, что предстоящий третий раунд переговоров позволит добиться нового прогресса».

«Китай готов продолжать играть конструктивную роль в установлении мира и продвижении переговоров», - подчеркнул Ван И.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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