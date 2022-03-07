Грузия отправила в Украину 140 тонн гумпомощи

Грузия уже отправила в Украину 140 тонн гуманитарного груза, сообщил в понедельник на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Этот процесс продолжится, и мы будем отправлять в Украину гуманитарную помощь», - сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что посол Грузии в Киеве перешел работать в другой украинский город.

Премьер-министр выразил солидарность Украине и украинскому народу.

«Очень тяжело смотреть на происходящее в Украине. От имени нашего правительства хочу выразить полную солидарность Украине и украинскому народу. Мы на всех уровнях поддерживаем Украину, и мы это продолжим», - сказал Гарибашвили.