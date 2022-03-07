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ТЭК 07.03.2022 14:17

Цена газа в Европе подбирается к $4000/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв курс на $4000 за тысячу кубометров.

На мировом рынке растет неопределенность с поставками российских энергоресурсов - нефти, угля, сжиженного природного газа. Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3898 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

«Газпром» тем временем продолжает штатно подачу газа на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу «Северный поток» и «Ямал-Европа». «Ямал-Европа» с наступлением понедельника снова работает в реверсном режиме, так как заявка на поставку газа из Германии в Польшу значительно превысила номинацию на поставку через Польшу в ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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