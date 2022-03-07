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Внешняя политика 07.03.2022 14:27

Макрон: Франция готова и впредь содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Французско-азербайджанские связи будут укрепляться, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Надеюсь, что наши двусторонние связи и впредь будут укрепляться в духе дружбы и доверия. Заверяю вас, что Франция будет активно вносить для этого свой вклад», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Текст документа в понедельник размещен на сайте главы азербайджанского государства.

В письме Макрон поздравил Алиева со знаменательной датой и выразил надежду, что «Азербайджан и впредь продолжит укреплять свою независимость, развитие, светскость, с которой связаны обе страны».

По его словам, за прошедшие годы «Франция и Азербайджан смогли построить основывающиеся на партнерстве прочные связи в области экономики, культуры и образования, знаменательные такими успехами как Французско-азербайджанский университет и французский лицей в Баку, считающиеся основой дружбы между Францией и Азербайджаном». Французское агентство развития осуществляет проекты в области инфраструктуры и коммуникаций, обратил внимание Макрон.

«Эти отношения, установленные на основе договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного в 1993 году президентом Гейдаром Алиевым и президентом Франсуа Миттераном, основываются на политическом диалоге самого высокого уровня, с которым я также очень тесно связан. Мы не забыли, что первые визиты, как президент Азербайджана, вы совершали во Францию», - написал он.

Макрон заявил, что, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция также полностью привержена своим обязательствам по поддержке усилий для справедливого, устойчивого мира и благосостояния в регионе.

«Я приветствую конструктивный дух наших последних обсуждений, проводимых с вами и премьер-министром Армении при председателе Совета Европейского союза. Франция готова оказать поддержку для достижения подвижек по всем обсуждаемым темам. Я, в частности, особо думаю о затронутой нами теме, связанной с вопросом сохранения наследия и о миссии ЮНЕСКО», - подчеркнул он.

«Франция также намерена укреплять связи между Азербайджаном и Европейским союзом в рамках приоритетов, определенных на прошедшем 15 декабря саммите Восточного партнерства, в котором мы приняли участие», - написал Макрон.

Р.Керимов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МАКРОН, АЛИЕВ


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