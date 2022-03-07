Алиев отмечает большую роль женщин в развитии Азербайджана

Большую роль женщин в развитии Азербайджана отмечает президент страны Ильхам Алиев.
«Азербайджанская женщина всегда проявляла самоотверженность в сохранении и передаче из поколения в поколение наших национально-духовных ценностей, играла исключительную роль в определении нынешнего культурного облика нашего народа», - заявил он в поздравлении с Международным женским днем - 8 Марта, в понедельник опубликованном на сайте главы государства.
«Ей принадлежат неоценимые заслуги в том, что наш родной язык, способный во всей полноте выразить самые глубокие мысли, с честью преодолев испытание временем, и сегодня продолжает жить, сохранив свою красоту и богатство», - подчеркнул Алиев.
Он заявил, что «азербайджанские женщины, превратившие единство национального и современности в неотъемлемую составную часть своей высокой нравственности, благодаря широкой социально-культурной деятельности в новых исторических условиях завоевали большой общественный авторитет и всегда привносили в жизнь общества определенный динамизм».
«Они с честью продолжили путь своих предшественниц-просветителей, высоко держа их имя, сделав первые шаги среди женщин на мусульманском Востоке во многих сферах культуры, искусства, образования и науки, на деле доказали, что являются новаторами с передовым мышлением и носителями прогресса», - считает глава государства.
Алиев подчеркнул, что «азербайджанская женщина, как активная участница строительства национального государства, мобилизовала все силы во имя того, чтобы мы поднялись на вершину своих достижений в годы независимости и испытали радость блестящей победы».
«Именно благодаря своей моральной силе, железной воле она воспитала молодое поколение, считающее священной, как мать, родной край, который с рождения видело свободным, приверженное национальным идеалам, привила этому поколению чувство нерушимой веры в то, что велением истории справедливость восторжествует, и наше правое дело одержит победу, - полагает он. - Это поколение как самый ценный вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность, превратившись благодаря своей отваге в 44-дневной Отечественной войне в символ боевого духа нашего народа, полностью оправдало надежды», - отметил он.
«Еще раз с почтением отдаю дань памяти наших отважных сынов, пожертвовавших жизнью во имя защиты наших земель и освобождения их от оккупации, передаю добрые пожелания матерям и вдовам шехидов, женам военнослужащих, потерявших здоровье в боях, солдатским матерям, вырастившим достойных сыновей для народа», - заявил Алиев.
Глава государства выразил уверенность в том, что «азербайджанская женщина и впредь будет со всей решимостью участвовать в большой созидательной работе в нашей стране, обогатит нашу летопись независимости новыми успехами».
Р.Керимов
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