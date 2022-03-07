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СНГ 07.03.2022 15:33

В перечень недружественных РФ стран внесены все страны ЕС, США, Япония, Южная Корея

Правительство России утвердило перечень иностранных государство и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, в перечень вошли государства-члены Европейского Союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о.Джерси и подконтрольные заморские территории - о.Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Распоряжение подготовлено в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Правительство напоминает, что согласно этому указу, российские граждане, компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ в день платежа.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

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Тэги: РОССИЯ, НЕДРУГИ, ПЕРЕЧЕНЬ

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