Главы МИД Турции, Украины и РФ проведут трехстороннюю встречу в Анталье

Трехсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Украины пройдет в четверг в Анталье, сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он пояснил, что встреча состоится в рамках Дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Лавров и Кулеба прибудут в Анталью. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации», - приводит «Анадолу» его слова.
Чавушоглу выразил надежду на то, что предстоящая встреча послужит миру и стабильности в регионе.
Абсолютный приоритет - прекращение военных действий, заявил он.
Министр сообщил также, что с начала боевых действий из Украины эвакуированы более 12 тыс. граждан Турции.
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