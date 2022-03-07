Главы МИД Турции, Украины и РФ проведут трехстороннюю встречу в Анталье

Трехсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Украины пройдет в четверг в Анталье, сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он пояснил, что встреча состоится в рамках Дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Лавров и Кулеба прибудут в Анталью. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации», - приводит «Анадолу» его слова.

Чавушоглу выразил надежду на то, что предстоящая встреча послужит миру и стабильности в регионе.

Абсолютный приоритет - прекращение военных действий, заявил он.

Министр сообщил также, что с начала боевых действий из Украины эвакуированы более 12 тыс. граждан Турции.