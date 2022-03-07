В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 149 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 789 тыс. 481, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 374 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 531 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 775 тыс. 706 человек (+ 431 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 244 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 512 тестов на коронавирус против 6 тыс. 284 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 603 тыс. 318 тестов на COVID-19.

Р.Керимов