В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе

В Баку опровергли причастность вооруженных сил (ВС) Азербайджана к гибели армянского военного на границе двух стран.
«Информация о том, что один военнослужащий ВС Армении погиб, а другой был ранен в результате якобы имевшего место открытия огня со стороны подразделений азербайджанской армии, является ложной и не имеет под собой никаких оснований», - говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства обороны Азербайджана.
В военном ведомстве отметили, что «целью распространения подобной дезинформации армянской стороны является сокрытие недисциплинированности в армии и ее последствий».
«Подразделения нашей армии продолжают усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций», - заявили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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