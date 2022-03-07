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Оборона 07.03.2022 16:31

В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе

В Баку опровергли причастность вооруженных сил (ВС) Азербайджана к гибели армянского военного на границе двух стран.

«Информация о том, что один военнослужащий ВС Армении погиб, а другой был ранен в результате якобы имевшего место открытия огня со стороны подразделений азербайджанской армии, является ложной и не имеет под собой никаких оснований», - говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства обороны Азербайджана.

В военном ведомстве отметили, что «целью распространения подобной дезинформации армянской стороны является сокрытие недисциплинированности в армии и ее последствий».

«Подразделения нашей армии продолжают усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


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