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Социум 07.03.2022 17:01

Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек

В Азербайджан эвакуировали из Украины свыше 3 тысяч своих граждан, сообщили в понедельник в МИД Азербайджана.

«До 7 марта 2022 года в Азербайджан были эвакуированы 3 тыс. 138 человек. Из них 1 тыс. 908 человек - чартерными рейсами, 1 тыс. 263 человека - сухопутным путем», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что до сегодняшнего дня для эвакуации граждан страны правительство Азербайджана организовало 10 чартерных рейсов из Румынии, в основном из города Яссы, а также из Польши. При этом предпочтение отдавалось женщинам, детям, пожилым людям, больным.

Эвакуация граждан как чартерными рейсами, так и автобусами, следующими через территорию соседних стран, будет продолжена, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, ПОЛЬША, ЭВАКУАЦИЯ


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