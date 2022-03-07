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Карабах 07.03.2022 17:53

В Баку призвали Минобороны РФ прекратить использовать название «Нагорный Карабах»

В Баку призвали министерство обороны России прекратить использовать название «Нагорный Карабах», объяснив, что на территории Азербайджана такой административно-территориальной единицы нет.

«Использование министерством обороны Российской Федерации названия «Нагорный Карабах» в заявлении в контексте направляемой в Украину гуманитарной помощи недопустимо», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, в понедельник опубликованном на его сайте.

В военном ведомстве отметили, что в заявлениях российской стороны на высшем и высоком уровне неоднократно подтверждалась поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

«В то же время эта позиция была зафиксирована и в соответствующих документах, подписанных между двумя странами», - обратили внимание в Минобороны.

Однако, продолжили в военном ведомстве, вопреки официальной позиции РФ, в заявлениях министерства обороны России и ранее наблюдались подобные случаи, когда по отношению к суверенным территориям Азербайджана применялось это название.

«Подобные заявления могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям и стать причиной обострения ситуации на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы», - заявили в министерстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


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