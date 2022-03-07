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Дальнее зарубежье 07.03.2022 18:00

Китай против действий по обострению конфликта в Украине и за учет озабоченностей всех сторон - глава МИД КНР

Китай считает, что необходимо отказаться от действий, которые могут привести к обострению украинского конфликта и призывает все стороны проявлять сдержанность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Украинский вопрос очень сложный. Для решения сложных проблем необходимы сдержанность и рациональность, нельзя подливать масла в огонь», - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что «необходимо придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать разумные соображения безопасности заинтересованных сторон».

По его словам, все разногласия должны урегулироваться путем переговоров, «необходимо сосредоточиться на долгосрочной стабильности региона и создании сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности».

Министр сказал, что Китай придерживается соблюдения принципа соблюдения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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