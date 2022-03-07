Китайско-российские отношения не подвержены внешнеполитическим потрясениям - глава МИД КНР

Никакие изменения в международной обстановке не могут повлиять дружественные партнерские отношения Китая и России, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине.

«Независимо от того, насколько зловещей является международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство сотрудничества и партнерства в новую эпоху», - сказал он в ответ на вопрос, не могут ли санкции Запада против России оказать негативное влияние на китайско-российские отношения.

Сотрудничество между Китаем и Россией отношениями, наше «не только приносит пользу и благополучие народам двух стран, но и способствует миру, стабильности и развитию во всем мире», подчеркнул Ван И.