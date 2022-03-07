Ключом к урегулированию проблемы Корейского полуострова является учет озабоченностей КНДР в области безопасности - МИД КНР

Китай считает, что для решения проблемы Корейского полуострова необходим учет озабоченностей Пхеньяна в области безопасности, заявил глава китайского МИД Ван И на пресс-конференции в Пекине.
«Корень проблемы полуострова заключается в том, что внешние угрозы безопасности, с которыми сталкивается Северная Корея, долгое время не устранялись, а разумные опасения Северной Кореи по поводу безопасности так и не были устранены», - сказал он.
Министр отметил, что недавно в Вашингтоне заявили о готовности к решению проблемы дипломатическими средствами.
В дальнейшем все зависит от того, предпримет ли американская сторона конкретные действия, или же «продолжит использовать проблему полуострова в качестве геостратегической разменной монеты», сказал Ван И.
По его словам, Китай призывает Соединенные Штаты принять практические меры для решения проблем безопасности Северной Кореи и для продвижения процесса политического урегулирования. Китай готов продолжать играть для этого конструктивную роль и прилагать надлежащие усилия.
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