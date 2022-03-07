Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями из недружественных стран в условиях санкций

Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран теперь будут одобряться Правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
«Постановление, устанавливающее такой порядок, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - сообщает пресс-служба правительства РФ.
Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку.
«Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения, будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации», - отмечается в сообщении пресс-службы.
При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения.
«Главная цель этой работы - обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления», - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, отдельным распоряжением Мишустин расширил состав Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «В нее включены представители Центрального банка и администрации президента», - отмечается в сообщении.
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