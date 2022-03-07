Моди сообщил Путину о готовности к содействию в урегулировании конфликта в Украине

В ходе состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди продолжено обсуждение ситуации в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, и, в частности, вопросов эвакуации индийских граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

По просьбе премьер-министра Индии Путин изложил оценки хода переговоров российской делегации с украинскими представителями. Моди обозначил готовность оказать любое возможное содействие в целях скорейшего урегулирования конфликта, говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин проинформировал премьера Индии «о том, что учитывая обострение гуманитарной обстановки, Вооруженные Силы России объявили о введении сегодня «режима тишины» и открытии гуманитарных коридоров». «При этом националистические формирования продолжают чинить препятствия выводу мирных жителей, включая иностранных граждан, из районов боевых действий, используя грубую силу и прибегая к различного рода провокациям», - говорится в сообщении.

«Обращено внимание, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти», - заявили в пресс-службе Кремля.

«Российские военнослужащие прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из г.Сумы. Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников», - добавили в пресс-службе.