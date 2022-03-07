Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году в качестве антикризисной меры, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций, действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников программы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно сообщению, в перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, которые пройдут соответствующий отбор, «включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов и получения новых, а также субсидии на возмещение затрат».

Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) - этот пункт исключен из правил для упрощения доступа господдержки, подчеркивается в сообщении.

Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства, они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития, сообщает пресс-служба правительства.

В кабинете министров подчеркнули, что «принятое решение - часть комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций».