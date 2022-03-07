Посол Китая обсудил в МИД РФ российско-китайское взаимодействие

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем. «Стороны обсудили текущие вопросы российско-китайского взаимодействия», - говорится в сообщении МИД РФ в понедельник.

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