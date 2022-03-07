Boeing приостановил закупки титана из России

Американский авиапромышленный концерн Boeing Co. приостановил закупки титана из России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Boeing в РФ.
«У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России», - сообщил представитель компании.
«Запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов. Компания продолжит предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе», - добавил он.
В РФ расположен крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности - ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма». В ноябре прошлого года сообщалось, что компания и Boeing подписали меморандум о поставках титана и расширении сотрудничества на ближайшие годы.
В том числе, стороны договорились увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) и объем инвестиций в НИОКР, а также продолжить создавать новые титановые сплавы, разрабатывать и внедрять инновационные технологии.
Кроме того, обсуждалось производство на «ВСМПО-Ависме» дополнительных титановых узлов и компонентов для существующих и перспективных моделей гражданских самолетов Boeing.
Титановые компоненты производства «ВСМПО-Ависмы» используются при строительстве гражданских воздушных судов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.
Основной бенефициар «ВСМПО-Ависмы» - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, его структуры контролируют 65,27% акций «ВСМПО-Ависмы». Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации «Ростех».
Гасанов поручил ускорить применение в азербайджанской армии модели ВС Турции
В Баку призвали Минобороны РФ прекратить использовать название «Нагорный Карабах»
В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе
Цена газа в Европе подбирается к $4000/тыс. куб. м
Цена на газ в Европе взяла новый максимум, преодолев планку в $2700/тыс. куб. м
Нефть взлетела к рекордным $139 за баррель на опасениях введения запрета на ее поставки в США из РФ
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров