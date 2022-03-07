Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о готовности республики предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины, сообщила пресс-служба главы государства.

«По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией, в настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения», - говорится в распространенной в понедельник информации.

Президенты условились продолжать взаимные контакты по украинской проблематике. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, отметили в пресс-службе.