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СНГ 07.03.2022 20:24

Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о готовности республики предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины, сообщила пресс-служба главы государства.

«По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией, в настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения», - говорится в распространенной в понедельник информации.

Президенты условились продолжать взаимные контакты по украинской проблематике. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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