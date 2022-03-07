Danone приостанавливает инвестпроекты в РФ

Французская Danone, один из крупнейших производителей молочной продукции, принял решение приостановить все инвестпроекты в РФ.

При этом Danone продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания в России, говорится в сообщении компании.

Компания также отметила, что продолжает следить за развитием ситуации и будет следовать решениям французских властей, с которыми она остается в тесной координации.

Ранее Danone сообщала, что не планирует уходить с российского рынка.

В группу Danone в России входят 16 предприятий. В портфель ее брендов входят марки «Активиа», «Простоквашино», «Тёма», «Растишка» и др.