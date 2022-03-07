ЕС уже 8 марта может объявить о новых санкциях против РФ - СМИ

Страны Евросоюза готовят новый пакет санкций в отношении России, которые могут затронуть порты и суда, а также технологии, используемые в военном секторе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Как сообщили люди, знакомые с обсуждениями, страны ЕС близки к завершению согласования нового пакета санкций против России, в том числе - действий в отношении портов и судов, применению санкций к большему числу физических лиц, а также ограничений на технологии, которые используют в военном оборудовании», - пишет агентство.

Кроме того, как отметил один из неназванных источников, некоторые меры могут последовать уже во вторник 8 марта.

Кроме того, пишет Bloomberg, ЕС также работает над усилением санкционного режима, в частности, над ограничением в отношении криптовалют, чтобы затруднить их использование для обхода санкций.