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Дальнее зарубежье 07.03.2022 20:26

ЕС уже 8 марта может объявить о новых санкциях против РФ - СМИ

Страны Евросоюза готовят новый пакет санкций в отношении России, которые могут затронуть порты и суда, а также технологии, используемые в военном секторе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Как сообщили люди, знакомые с обсуждениями, страны ЕС близки к завершению согласования нового пакета санкций против России, в том числе - действий в отношении портов и судов, применению санкций к большему числу физических лиц, а также ограничений на технологии, которые используют в военном оборудовании», - пишет агентство.

Кроме того, как отметил один из неназванных источников, некоторые меры могут последовать уже во вторник 8 марта.

Кроме того, пишет Bloomberg, ЕС также работает над усилением санкционного режима, в частности, над ограничением в отношении криптовалют, чтобы затруднить их использование для обхода санкций.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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