Президент РФ призвал главу Евросовета оказать давление на Киев для эвакуации по гумкоридорам

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации», - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, Путин, в частности, «подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан». «Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением», - говорится в сообщении.
«Отмечено, что российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям», - сообщили в пресс-службе.
Президент России «призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», говорится в сообщении Кремля.
Путин также «дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования», добавили в пресс-службе.
Гасанов поручил ускорить применение в азербайджанской армии модели ВС Турции
В Баку призвали Минобороны РФ прекратить использовать название «Нагорный Карабах»
В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе
Цена газа в Европе подбирается к $4000/тыс. куб. м
Цена на газ в Европе взяла новый максимум, преодолев планку в $2700/тыс. куб. м
Нефть взлетела к рекордным $139 за баррель на опасениях введения запрета на ее поставки в США из РФ
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров