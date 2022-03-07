Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.03.2022 20:28

Президент РФ призвал главу Евросовета оказать давление на Киев для эвакуации по гумкоридорам

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин, в частности, «подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан». «Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением», - говорится в сообщении.

«Отмечено, что российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям», - сообщили в пресс-службе.

Президент России «призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», говорится в сообщении Кремля.

Путин также «дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования», добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕВРОСОВЕТ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Силы сдерживания РФ были приведены в повышенную готовность после заявления Лиз Трасс - Путин Путин: объявленные России санкции сродни объявлению войны Любая попытка введения бесполётной зоны над Украиной будет расценена как участие в военных действиях - Путин Разговоры о возможности размещения ядерного оружия на Украине ставят под вопрос будущее украинского государства - Путин Путин назвал тяжелым решение о начале военной операции в Украине Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az