Президент РФ призвал главу Евросовета оказать давление на Киев для эвакуации по гумкоридорам

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин, в частности, «подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан». «Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением», - говорится в сообщении.

«Отмечено, что российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям», - сообщили в пресс-службе.

Президент России «призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», говорится в сообщении Кремля.

Путин также «дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования», добавили в пресс-службе.