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СНГ 07.03.2022 20:29

Зеленский обсудил с главой Евросовета обстрелы украинской инфраструктуры и вопрос членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин», - написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила о разговоре президента РФ Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

28 февраля в Беларуси начались переговоры представителей России и Украины. Второй раунд этих переговоров состоялся 3 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, МИШЕЛЬ


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