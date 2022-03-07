Зеленский обсудил с главой Евросовета обстрелы украинской инфраструктуры и вопрос членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин», - написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила о разговоре президента РФ Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

28 февраля в Беларуси начались переговоры представителей России и Украины. Второй раунд этих переговоров состоялся 3 марта.