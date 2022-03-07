В ЕС допускают посредническую роль КНР в российско-украинском конфликте

КНР может сыграть посредническую роль в украинском кризисе, но вопрос о выборе посредника решают стороны конфликта, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Китай может обратиться к России, учитывая его тесные отношения с Москвой. Он может оказать давление, чтобы добиться прекращения огня», - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
«Мы заинтересованы найти решение для этой ситуации, для этого кризиса. Мы очень заинтересованы остановить военные действия. И мы работаем со всеми международными партнерами, мы работаем очень интенсивно со всеми партнерами, которые могут или смогут в дальнейшем выступить посредниками», - продолжил Стано.
«Мы работаем с этими партнерами, чтобы понять, как можно помочь найти решение и положить конец этому кризису», - добавил он.
Стано отметил, что в ЕС надеются, что в эти трудные времена все страны будут настаивать на необходимости уважать права, правила и международные принципы, и глава дипломатии ЕС Боррель продолжит обсуждения со своим китайским коллегой Ваном И в этом направлении.
Представитель Борреля сказал, что в Евросоюзе приняли во внимание голосование Китая, который воздержался и не вошел в число пяти стран, голосовавших против резолюции по украинскому кризису.
По словам Стано, ЕС «продолжает усилия, чтобы его партнеры, в частности Китай, поняли, насколько важно объединить усилия цивилизованных наций, уважающих территориальную целостность и суверенитет».
Однако на посредническую роль третьей страны должны согласиться две заинтересованные стороны. Евросоюз не может навязывать им посредника.
«Это Россия и Украина должны договориться, кто будет лучшим посредником. Мы можем только поддержать этот процесс и работать с международными посредниками, которые проявят волю для того, чтобы играть эту столь важную роль», - подытожил Стано.
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