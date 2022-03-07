Глава Евросовета в разговоре с Путиным поднял тему гумкоридоров в Украине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о гуманитарной ситуации в Украине.

«Призвал президента России немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасные гуманитарные коридоры, а также - дать людям доступ к помощи», - написал он в твиттере.

Также Мишель отметил, что «отметил важность обеспечения безопасности ядерных объектов в условиях боевых действий в Украине».