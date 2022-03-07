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Дальнее зарубежье 07.03.2022 22:55

Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД, Сирию и Украину

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны, сообщил МИД РФ.

«Основное внимание было уделено восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. Подчеркнуто, что реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по информации российского МИДа, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, «включая сирийское урегулирование и ситуацию в Украине».

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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