Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД, Сирию и Украину

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны, сообщил МИД РФ.

«Основное внимание было уделено восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. Подчеркнуто, что реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по информации российского МИДа, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, «включая сирийское урегулирование и ситуацию в Украине».