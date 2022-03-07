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G7 планирует ограничить импорт из России по аналогии с белорусским

Исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил о планах ввести в отношении России ограничения, аналогичные тем, которые уже действует в отношении Беларуси.

«Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Беларуси. Для Беларуси введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию», - сказал Домбровскис агентству BNS, не уточнив, на какие именно товары может распространиться запрет в случае России.

Он сообщил, что страны Большой семерки (G7), в которую, помимо крупнейших государств ЕС, входят США, Великобритания, Канада и Япония, готовятся объявить об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларусью. К соглашению могут присоединиться и другие страны.

«Это позволит обложить импорт из России и Беларуси дополнительными таможенными тарифами. Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней», - сказал Домбровскис.

На вопрос о готовности сосредоточиться на санкциях в энергетическом секторе с учетом значительной зависимости Европы от российских энергоресурсов, Домбровскис подчеркнул, что «вопрос находится в стадии обсуждения и ни одна из опций не снята с повестки дня».

Он сообщил, что ЕК также провела оценку ситуации, которая может сложиться после прекращения поставок российского газа.

«По мере приближения весны надо начинать серьезную подготовку к следующей зиме посредством таких мер, как, например, совместные закупки природного газа с мыслью о создании стратегических запасов, которые сократили бы зависимость ЕС от российских поставок, так как в этом смысле многие страны, в том числе и Латвия, на 100% зависят от поставок российского газа», - сказал Домбровскис.

Во вторник, 8 марта, ЕК обнародует предложения по вопросам энергетики и возможные варианты действий в этой сфере.

ЕС ввел ряд санкций в отношении России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине утром 24 февраля. В частности, были запрещены любые операции с Центральным банком России и любым учреждением, действующим от его имени. С 12 марта от системы SWIFT будут отключены российские банки «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «АБ Россия», «Совкомбанк», «ВЭБ.РФ» (ранее «Внешэкономбанк»), банк «ВТБ», а также все дочерние структуры этих банков.

Из Беларуси запрещен ввоз калийной соли, изделий из дерева, цемента, железа, стали, каучука и товаров двойного назначения.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ИМПОРТ, РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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