Дания продолжит отбирать российский газ по контракту до 2030г

Датская энергетическая компания Orsted, закупающая у ООО «Газпром экспорт» по долгосрочному контракту 2 млрд куб. м газа в год, не может его расторгнуть, говорится в заявлении датской компании.
Контракт на поставку газа по «Северному потоку» был заключен в 2006 году на период до 2030 года. Orsted заявила, что не намерена его продлевать и намерена отбирать по нему минимальный объем газа по условию «бери или плати».
Получаемый в Германии российский газ Orsted поставляет клиентам с в Дании и Швеции, а остаток продает на рынке Северо-Западной Европы. «В настоящее время импорт газа покрывает значительную часть потребления газа в Дании и Европе, и поэтому дефицит газа в Европе будет иметь серьезные социальные последствия», - говорится в релизе.
Orsted сообщила также, что прекратила все покупки биомассы и угля из России для своих электростанций; не будет заключать новые контракты с российскими компаниями, а также удостоверилась, что ни один из прямых поставщиков Orsted для строительства объектов генерации из возобновляемых источников не является российским.
В 2021 году Дания купила у «Газпрома» 1,965 млрд куб. м газа, в 2020 - 1,845 млрд куб. м.
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