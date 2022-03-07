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СНГ 07.03.2022 23:09

«Газпром» подтверждает, что обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу

«Газпром» на фоне резкого роста цен на фоне роста политической напряженности в Европе еще раз подтвердил приверженность исполнению контрактных обязательств перед европейскими покупателями.

«Газпром» полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора», - отметила российская компания.

«Сегодня на TTF - ключевом газовом хабе Европы - установлен исторический ценовой рекорд - $3892 за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого - не на стороне «Газпрома», - подчеркивают российские газовики.

«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», - заявляет «Газпром».

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ЦЕНЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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