«Газпром» подтверждает, что обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу

«Газпром» на фоне резкого роста цен на фоне роста политической напряженности в Европе еще раз подтвердил приверженность исполнению контрактных обязательств перед европейскими покупателями.

«Газпром» полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора», - отметила российская компания.

«Сегодня на TTF - ключевом газовом хабе Европы - установлен исторический ценовой рекорд - $3892 за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого - не на стороне «Газпрома», - подчеркивают российские газовики.

«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», - заявляет «Газпром».