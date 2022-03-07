В МАГАТЭ ожидают в ближайшее время ответа на предложения по украинским ядерным объектам

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросс заявил в понедельник, что ожидает в ближайшие часы ответ на его предложения по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов.

«Надеюсь, что мои консультации в ближайшие часы принесут успех», - заявил Гросс журналистам в Вене.

Европейские СМИ отмечают, что он выражал готовность лично отправиться в Украину, чтобы выработать условия, гарантирующие безопасность ядерных объектов.