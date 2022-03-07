В ЕС идет работа над новыми санкциями против РФ - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в понедельник, что в ЕС ведется работа над новым санкционным пакетом в отношении России.

«Как вы знаете, у нас было уже три пакета жестких санкций, но теперь нам нужно сделать так, чтобы не было лазеек и чтобы эффект от санкций был максимальным. Действующие санкции действительно кусаются. (...) мы, конечно, работаем и над дальнейшими санкциями, которые могут быть оправданными», - сказала глава ЕК в Брюсселе в ходе совместного с итальянским премьер-министром Марио Драги заявления для СМИ.

По ее словам, ЕС наблюдает последствия своих санкций в возникающих проблемах в российской экономике.