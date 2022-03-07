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Дальнее зарубежье 07.03.2022 23:17

Канада вводит санкции против 10 россиян из-за ситуации на Украине

Канада вводит санкции в отношении десяти физических лиц из РФ в связи с действиями России в Украине, заявил в понедельник канадский премьер Джастин Трюдо.

«Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении десяти физических лиц, причастных к этому неоправданному вторжению. Среди них - бывшие и действующие высокопоставленные правительственные лица, олигархи и сторонники российского руководства», - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и премьером Нидерландов Марком Рютте.

Трюдо не назвал людей, против которых вводятся ограничительные меры.

Канадский премьер уточнил, что эти меры - дополнение к ранее введенным санкциям, в том числе пошлинам на импорт российских и белорусских товаров.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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