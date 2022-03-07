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Дальнее зарубежье 07.03.2022 23:19

В правительстве ФРГ выступают против идеи эмбарго на энергоносители из РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против идеи эмбарго на энергоресурсы из России, сообщают в понедельник европейские СМИ.

«Мы приняли осознанное решение продолжать деятельность тех наших компаний, которые занимаются поставками энергии из России», - заявил канцлер.

Он пояснил, что такие поставки жизненно важны, и страна в краткосрочной перспективе не сможет найти им альтернативу.

Похожее мнение высказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отмечают СМИ.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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