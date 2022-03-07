В правительстве ФРГ выступают против идеи эмбарго на энергоносители из РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против идеи эмбарго на энергоресурсы из России, сообщают в понедельник европейские СМИ. «Мы приняли осознанное решение продолжать деятельность тех наших компаний, которые занимаются поставками энергии из России», - заявил канцлер. Он пояснил, что такие поставки жизненно важны, и страна в краткосрочной перспективе не сможет найти им альтернативу. Похожее мнение высказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отмечают СМИ.

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