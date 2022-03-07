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Дальнее зарубежье 07.03.2022 23:21

Джонсон считает, что против РФ нужно ужесточить санкции

Премьер Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что по-прежнему выступает за усиление санкций в отношении России, в частности, в банковском секторе, а также в плане ограничения доступа к платежной системе SWIFT.

«Я думаю, нам стоит признать, что мы должны сделать больше в плане санкций. И мы можем сделать больше. Например, мир может ввести больше мер, касающихся SWIFT и банков. И, я думаю, предстоит сделать больше в плане санкций в отношении физических лиц», - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

При этом Джонсон отметил, что важно дать понять, что вводимые меры не означают, что страны Европы настроены против российского народа.

Ранее Джонсон заявил, что Лондон и его партнеры готовы вводить санкции против РФ столько, сколько это потребуется, в связи с событиями в Украине.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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