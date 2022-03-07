ЕК даст оценку заявкам Грузии, Молдовы и Украины на членство в Евросоюзе

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдовы и Украины на вступление в ЕС, сообщило в твиттере председательство Франции в Совете ЕС.
«COREPERII согласился поручить Европейской комиссии дать заключения по каждой из заявок на членство в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдовой», - говорится в сообщении французского председательства, опубликованном в понедельник.
Комитет также распорядился о запуске письменной процедуры утверждения Советом ЕС проектов писем, запрашивающих мнение Еврокомиссии.
Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает, чтобы заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.
«При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы», - сказал Кулеба журналистам в понедельник.
При этом он выразил сожаление, что пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России. «Такая позиция не соответствует партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного Трио и ярко иллюстрирует на данный момент неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютером безопасности в Европе», - считает Кулеба.
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