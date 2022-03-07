Новак: Россия понимает, куда перенаправит свою нефть, если Европа и США от нее откажутся

Россия видит давление на партнеров, трейдеров, транспортные компании и банки с целью добиться отказа от закупок российской нефти и нефтепродуктов, но предупреждает, что знает, куда перенаправить их в случае отказа Европы и США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн (или 30%) поставляется из России. Плюс еще 80 млн тонн нефтепродуктов.

«Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме. Однако, нашу озабоченность вызывает обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление сегодня на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

«Хочу подчеркнуть, что такие заявления и действия только подогревают рынок. Мы видим, что сегодня цены уже поднимались выше $130 за баррель. Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую инфраструктуру и логистику морских поставок», - сказал Новак.

«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более $300 за баррель, если не больше. При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим», - подчеркнул вице-премьер РФ.

«Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят. Это затронет и другие рынке, включая американский», - заметил он.

«Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно? И зачем это нужно?», - вопрошает Новак.

Ранее сообщалось, что российские компании испытывают сложности с продажей своей нефти и нефтепродуктов из морских портов - судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть, что вызывает рост ставок на фрахт, а банки не открывают аккредитивы.