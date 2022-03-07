Лидеры Франции, США, ФРГ и Великобритании условились продолжать давление на Россию - Белый дом

Лидеры Франции, США, Германии и Великобритании в ходе совместной видеоконференции договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ее операцией в Украине, сообщили в понедельник в Белом доме.

«Лидеры подтвердили свою решимость продолжать наращивать последствия для России за ее ничем не спровоцированное и не оправданное вторжение в Украину», - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора четырех лидеров.

В заявлении также указывается, что главы Франции, США, ФРГ и Великобритании «обсудили их недавние контакты с украинским и российским президентами».