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Дальнее зарубежье 07.03.2022 23:50

Лидеры Франции, США, ФРГ и Великобритании условились продолжать давление на Россию - Белый дом

Лидеры Франции, США, Германии и Великобритании в ходе совместной видеоконференции договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ее операцией в Украине, сообщили в понедельник в Белом доме.

«Лидеры подтвердили свою решимость продолжать наращивать последствия для России за ее ничем не спровоцированное и не оправданное вторжение в Украину», - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора четырех лидеров.

В заявлении также указывается, что главы Франции, США, ФРГ и Великобритании «обсудили их недавние контакты с украинским и российским президентами».

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, РОССИЯ, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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