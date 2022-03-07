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Дальнее зарубежье 07.03.2022 23:57

Премьер Нидерландов заявил о невозможности эмбарго на энергоносители из РФ

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что понимает, что на данном этапе не следует принимать меры против поставок из России энергоносителей.

«Нидерланды, как и все ее партнеры, готовы рассматривать варианты для оказания дополнительного давления на Россию. Многие обсуждали вопрос о сфере энергетики. Однако здесь важно не совершить ошибку. Мы не можем позволить, чтобы это (санкции против энергоносителей - ИФ) спровоцировало неконтролируемые риски, касающиеся поставок в Европе, за ее пределами, да и в Украине», - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Рютте пояснил, что именно поэтому «нам нужно, чтобы наши компании продолжали работу с российской энергетикой». При этом он отметил, что со временем Европе нужно будет снижать зависимость от поставок энергоносителей из России.

Ранее в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против идеи эмбарго на энергоресурсы из России.

«Мы приняли осознанное решение продолжать деятельность тех наших компаний, которые занимаются поставками энергии из России», - заявил канцлер. Он пояснил, что такие поставки жизненно важны, и страна в краткосрочной перспективе не сможет найти им альтернативу.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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