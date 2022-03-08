Procter&Gamble приостанавливает инвестиции в РФ

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, приостанавливает новые инвестиции в России, а также рекламную, медийную активность и промо-кампании.
Кроме того, P&G значительно сокращает ассортимент в РФ и сосредоточится на базовых товарах в сфере здоровья, гигиены и персонального ухода. Об этом заявил CEO P&G Джон Меллер в обращении к сотрудникам, которое опубликовано на сайте компании.
Он также отметил, что многие сотрудники P&G, население в РФ сталкиваются с большими вызовами и неопределенностью относительно будущего. P&G продолжит поддерживать их, но ситуация требует важных изменений, как немедленных, так и со временем.
Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.
Азербайджанские дипломаты продолжат работу в Львове - МИД
Армянские НВФ в Карабахе подвергли позиции ВС Азербайджана обстрелу - Минобороны
Гасанов поручил ускорить применение в азербайджанской армии модели ВС Турции
Сеул запрещает транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ - WSJ
Японская платежная система JCB приостанавливает работу в России
"Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение рейсов в Азербайджан
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 4,3 тыс. человек
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 447,8 млн
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров