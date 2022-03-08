Procter&Gamble приостанавливает инвестиции в РФ

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, приостанавливает новые инвестиции в России, а также рекламную, медийную активность и промо-кампании.

Кроме того, P&G значительно сокращает ассортимент в РФ и сосредоточится на базовых товарах в сфере здоровья, гигиены и персонального ухода. Об этом заявил CEO P&G Джон Меллер в обращении к сотрудникам, которое опубликовано на сайте компании.

Он также отметил, что многие сотрудники P&G, население в РФ сталкиваются с большими вызовами и неопределенностью относительно будущего. P&G продолжит поддерживать их, но ситуация требует важных изменений, как немедленных, так и со временем.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.