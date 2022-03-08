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СНГ 08.03.2022 09:42

Procter&Gamble приостанавливает инвестиции в РФ

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, приостанавливает новые инвестиции в России, а также рекламную, медийную активность и промо-кампании.

Кроме того, P&G значительно сокращает ассортимент в РФ и сосредоточится на базовых товарах в сфере здоровья, гигиены и персонального ухода. Об этом заявил CEO P&G Джон Меллер в обращении к сотрудникам, которое опубликовано на сайте компании.

Он также отметил, что многие сотрудники P&G, население в РФ сталкиваются с большими вызовами и неопределенностью относительно будущего. P&G продолжит поддерживать их, но ситуация требует важных изменений, как немедленных, так и со временем.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.

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Тэги: РОССИЯ, P&G, ИНВЕСТИЦИИ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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