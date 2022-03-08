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Дальнее зарубежье 08.03.2022 10:01

Военную помощь Украине поставляют США и еще 14 стран - Пентагон

В настоящее время военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подтвердил на брифинге, что США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран". По его словам, в США уверены, что "эти грузы попадают в руки украинских военных".

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

Этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".

"Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил чиновник.

Он подчеркнул: "Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, УКРАИНА, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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