Новые японские санкции против РФ предусматривают запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

МИД Японии сообщил во вторник, что в расширенный список санкции в отношении России включен запрет на экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.
"Вводится запрет на вывоз в Российскую Федерацию оборудования для переработки нефти", - говорится в документе на сайте внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, санкционный список в связи с событиями вокруг Украины был расширен также за счет юридических и физических лиц России и Белоруссии.
В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".
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