Новые японские санкции против РФ предусматривают запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

МИД Японии сообщил во вторник, что в расширенный список санкции в отношении России включен запрет на экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.

"Вводится запрет на вывоз в Российскую Федерацию оборудования для переработки нефти", - говорится в документе на сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, санкционный список в связи с событиями вокруг Украины был расширен также за счет юридических и физических лиц России и Белоруссии.

В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".