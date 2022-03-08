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ТЭК 08.03.2022 10:25

Новые японские санкции против РФ предусматривают запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

МИД Японии сообщил во вторник, что в расширенный список санкции в отношении России включен запрет на экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки.

"Вводится запрет на вывоз в Российскую Федерацию оборудования для переработки нефти", - говорится в документе на сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, санкционный список в связи с событиями вокруг Украины был расширен также за счет юридических и физических лиц России и Белоруссии.

В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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