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СНГ 08.03.2022 10:44

Всемирный банк предоставляет Украине экстренное финансирование на сумму свыше $700 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на вторник утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки "Финансирование на восстановление в условиях сложной экономической ситуации" на Украине в размере $489 млн, а с учетом других видов помощи общая сумма превысит $700 млн.

Как говорится в сообщении банка, пакет состоит из дополнительного займа на $350 млн и гарантий в размере $139 млн.

ВБ пояснил, что также мобилизуется грантовое финансирование в размере $134 млн и параллельное финансирование в размере $100 млн, что дает в результате общую сумму поддержки в размере $723 млн.

"Данная помощь в формате быстрого финансирования позволит правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам - обеспечить заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", - отмечается в релизе.

В совместном заявлении МВФ и Всемирного банка 2 марта говорилось, что группа ВБ готовим пакет поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с ускоренного предоставления как минимум $350 млн на поддержку бюджета с последующими $200 млн для поддержки здравоохранения и образования.

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Тэги: УКРАИНА, ВБ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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