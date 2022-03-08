Всемирный банк предоставляет Украине экстренное финансирование на сумму свыше $700 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на вторник утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки "Финансирование на восстановление в условиях сложной экономической ситуации" на Украине в размере $489 млн, а с учетом других видов помощи общая сумма превысит $700 млн.
Как говорится в сообщении банка, пакет состоит из дополнительного займа на $350 млн и гарантий в размере $139 млн.
ВБ пояснил, что также мобилизуется грантовое финансирование в размере $134 млн и параллельное финансирование в размере $100 млн, что дает в результате общую сумму поддержки в размере $723 млн.
"Данная помощь в формате быстрого финансирования позволит правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам - обеспечить заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", - отмечается в релизе.
В совместном заявлении МВФ и Всемирного банка 2 марта говорилось, что группа ВБ готовим пакет поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с ускоренного предоставления как минимум $350 млн на поддержку бюджета с последующими $200 млн для поддержки здравоохранения и образования.
Азербайджанские дипломаты продолжат работу в Львове - МИД
Армянские НВФ в Карабахе подвергли позиции ВС Азербайджана обстрелу - Минобороны
Гасанов поручил ускорить применение в азербайджанской армии модели ВС Турции
Сеул запрещает транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ - WSJ
Японская платежная система JCB приостанавливает работу в России
"Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение рейсов в Азербайджан
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 4,3 тыс. человек
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 447,8 млн
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 3 тыс. человек
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров